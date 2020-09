Holidate, è uscito il trailer con Emma Roberts

In meno di due minuti si comprende la vena comica della pellicola, che vede la protagonista al centro delle attenzioni della propria famiglia. È tempo per lei di dare il via a una relazione stabile. Tutti sembrano avere un compagno per la vita o almeno un fidanzato o fidanzata momentanei. Sloane odia sentirsi così sotto pressione e le vacanze di Natale non aiutano di certo. Tutti siamo abituati alle domande insistenti dei nostri parenti, che si tratti di università, lavoro o, come in questo caso, vita privata. La soluzione è quella di un holidate, ovvero un fidanzato provvisorio da sfoggiare durante le festività.

Netflix arricchisce il proprio catalogo con una nuova commedia romantica. Si tratta di “ Holidate ”, film diretto da John Whitesell , con protagonista Emma Roberts . La piattaforma digitale ha inoltre diffuso il trailer ufficiale, dando ufficialmente inizio alla gara per il miglior film di Natale 2020, nonostante non siamo ancora giunti ad ottobre.

Quello al centro del film è un Natale particolarmente difficile per entrambi. Proprio in quest’occasione i due, sconosciuti, si incontrano e trovano un accordo intrigante. Sono pronti a diventare una coppia con una data di scadenza. Staranno insieme unicamente durante le festività di Natale dell’anno successivo.

Occorre però tracciare delle linee guida ben precise, al fine di evitare contrasti e problematiche di vario genere. Promettono di non mostrare alcun interesse romantico l’uno per l’altra. I due compagni si cimentano così in un gran numero di avventure. Le festività hanno però una fine, il che lascia i due con un atroce dubbio. La scintilla sembra essere scattata ma nessuno dei due intende venir meno all’accordo per timore di rovinare tutto.

Il regista è John Whitesell, noto per alcune commedie come “FBI: Operazione tata” e “Big Mama – Tale padre, tale figlio”. Emma Roberts, che presta il volto a Sloane, è un’apprezzata attrice, nota per i suoi progetti televisivi tanto come per quelli cinematografici. Ha raggiunto la fama grazie alla serie antologica di Ryan Murphy “American Horror Story”. Differenti le produzioni sul grande schermo cui ha preso parte, dal 2001 a oggi. Da “Scream 5” di Wes Craven a “Come ti spaccio la famiglia”, da “Paradise Hills” a “The Hunt”.

Luke Bracey, che interpreta Jackson, è un attore australiano che ha iniziato a recitare nel mondo delle soap opera. Negli anni ha recitato in film come “G.I. Joe – La vendetta”, “The November Man”, il remake di “Point Break” e “La battaglia di Hacksaw Ridge”. Ecco il resto del cast: