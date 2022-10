Lindsay Lohan è tornata con il film Falling for Christmas

Una commedia romantica natalizia per Lindsay Lohan, che torna alle scene dopo un periodo di lontananza Condividi

Chi pensa che sia ancora presto per festeggiare Natale, probabilmente non ha ancora visto i cataloghi delle piattaforme di streaming, che si preparano già alle festività con il lancio dei primi film. Netflix ha anticipato tutti, presentando il nuovo film di Natale che vede protagonista Lindsay Lohan. Falling for Christmas dovrebbe essere la pellicola di punta delle proposte Netflix per il periodo festivo e la sua uscita è prevista a novembre. Nessuna anticipazione nel rilascio, quindi, per Netflix, che però ha voluto lanciare la proposta già agli inizi di ottobre, per accrescere l'hype del pubblico. Il film segna il ritorno di una delle assolute protagoniste delle commedie romantiche adolescenziali con una nuova pellicola.

Le prime immagini di Falling for Christmas vedi anche Lindsay Lohan, il 3 ottobre è il Mean Girls Day A condividere la prima locandina del film è stata la stessa Lindsay Lohan, che non ha scelto una data a caso (ovviamente in accordo con Netflix) per rendere pubbliche le prime immagini del film. Il 3 ottobre, infatti, è il Mean Girls Day, anniversario della serie che l’ha definitivamente consacrata nel gotha delle attrici teen preferite nel mondo. In pochi credono si sia trattata di una casualità ma, anzi, c’è chi pensa possa essere un segnale del fatto che all’interno stesso della pellicola potrebbero esserci riferimenti proprio a Mean Girls. Per il momento si tratta solo di supposizioni, di ipotesi fatte dai fan che non hanno alcuna certezza, se non la locandina condivisa da Lindsay Lohan.L’attrice è ormai lontana dal mondo teen, è cresciuta e la sua età non può più essere associata a quel mondo, ma ciò non toglie che sia stata un idolo e che questo nuovo progetto la riporti al suo vecchio universo, anche se con qualche anno in più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)