Natale, i 15 film romantici da vedere per le festività. FOTO

15/16 ©Webphoto

LAST CHRISTMAS - Il Natale per Kate (Emilia Clarke), commessa vestita da elfo in un negozio di Londra, non sembra promettere bene: è appena stata cacciata di casa dalla sua coinquilina e il suo sogno di diventare cantante per ora è fermo nel cassetto. Tutto andrà per il meglio. Prendendo spunto dall'omonima canzone degli Wham!, Last Christmas di Paul Feig è tra i più recenti classici romantici di Natale. Nel cast anche Emma Thompson, che insieme al marito Greg Wise si è occupata del soggetto del film