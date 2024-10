La nuova commedia romantica a tema natalizio arriverà in streaming il 20 novembre. Protagonisti Britt Robertson e Chad Michael Murray coinvolti nell'impresa di salvare il teatro di una piccola città che rischia la chiusura



Mancano ancora più di due mesi al Natale ma la Holiday Season è già iniziata per il pubblico della tv in streaming che Netflix ha deciso di allertare con le prime immagini di The Merry Gentlemen, commedia romantica diretta da Peter Sullivan, un esperto del genere, che ha per protagonisti Britt Robertson e Chad Michael Murray.

I due volti noti del grande e del piccolo schermo trascineranno gli spettatori in un'avventura natalizia a suon di musica e passi di danza.

Gli scatti diffusi in anteprima sui social (già virali) danno già un'idea del tono della storia, appassionata e coinvolgente.

A quanto pare, l'attore di One Tree Hill ha dovuto imparare a ballare.

The Merry Gentlemen, la trama A Natale tutti sono più buoni e più inclini a sostenere le cause altrui compiendo gesti altruistici.

È ciò che accade a Luke, il protagonista di The Merry Gentlemen, interpretato da Chad Michael Murray, che non riesce a dire di no alla richiesta di auto di Ashley (Britt Robertson) decisa a salvare dalla chiusura il vecchio locale dove si esibivano i suoi genitori.

La donna riuscirà a convincere Luke ad allestire uno spettacolo a tema natalizio, uno show danzante con un corpo di ballo tutto al maschile, del quale farà parte anche Luke.

Le prime foto diffuse da Netflix della commedia che debutterà in streaming dal 20 novembre (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick) mostrano l'attore a torso nudo impegnato in una coreografia sensuale con altri ballerini avvenenti.

Le foto di scena mostrano momenti del balletto sul palco in stile Magic Mike e le reazioni delle spettatrici che sgranano gli occhi davanti allo show.

Altre foto mostrano l'avvicinamento tra i protagonisti tra i quali scoccherà certamente la scintilla, come nelle migliori rom-com.

Tra lucine, paesaggi innevati e costumi da Babbo Natale, ci sarà da emozionarsi e divertirsi. leggi anche Richard Curtis, regista di Love Actually, parla di That Christmas

Il cast della commedia romantica The Merry Gentlemen è una pellicola scritta da Marla Sokoloff (attrice e musicista) e diretta da Peter Sullivan che ha nel suo curriculum la regia di altre commedie romantiche tra cui spiccano molti titoli a tema natalizio - vedi Sotto il cielo del Natale (2022) e I 12 desideri di Natale (2011).

Nel cast figurano anche Sokoloff, Maxwell Caulfield, Colt Prattes ed Hector David Jr. e altri volti di numerosi titoli per la tv.

La commedia fa leva sulla love story tra i protagonisti, entrambi navigati nel genere della commedia.

Chad Michael Murray, volto noto al pubblico dei Millennial, ha recitato di recente in un'altra commedia Netflix, La madre della sposa ma ha alle spalle vari cult, tra cui Quel pazzo venerdì e A Cinderella Story. Brit Robertson è stata l'eroina ne La risposta è nelle stelle, Cosa mi lasci di te e altri titoli romantici.

Non resta che attendere il trailer del film nelle prossime settimane.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)