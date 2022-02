Cosa mi lasci di te, trama e cast del film con con K.J. Apa

La storia di Jeremy Camp è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato I Still Believe . Il film è prodotto della Kingdom Story Company, il quinto lungometraggio degli Erwin Brothers, distribuito sotto la casa cinematografica Lionsgate. Il film è basato sulla vita del cantautore Jeremy Camp (interpretato da K.J. Apa ), star della musica cristiana contemporanea. Ecco la sinossi: “Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy Camp lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning ( Britt Robertson ), una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore a prima vista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l’amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità”. Questa esperienza dolorosa lo porta a scrivere I Still Believe , uno dei brani più celebri della sua carriera e colonna sonora del film.

Chi è K.J. Apa

approfondimento

Kj Apa padre: la star di Riverdale e la fidanzata presto genitori

K.J. Apa è il protagonista del film. Keneti James Fitzgerald Apa è un attore e musicista neozelandese, noto soprattutto per il ruolo di Archie Andrews nella serie Riverdale. A proposito di Cosa mi lasci di te il 24enne ha detto: “È stata davvero la storia d’amore a spingermi verso questo progetto. Il loro amore è seriamente messo alla prova in questo film, cosa che ti fa capire quanto sia davvero prezioso. Dopo aver visto l’amore tra Jeremy e Melissa, spero che le persone possano sedersi lì e pensare: wow, spero di potermi innamorare in quel modo un giorno. L’amore tra loro è d’ispirazione”.

Chi è Britt Robertson

Nel ruolo di Melissa c'è Britt Robertson, attrice nota soprattutto per aver interpretato Lux Cassidy nella serie televisiva Life Unexpected e Cassie Blake in The Secret Circle. A Best Movie l'attrice ha spiegato quanto è stato importante avere Jeremy Camp sul set. “Io ho chiesto soprattutto che musica piacesse a Melissa. L’importante per me era cogliere il suo spirito, più che i dettagli. Volgendo lo sguardo indietro, ai giorni delle riprese, ho proprio l’impressione di aver fatto parte di quella famiglia”.