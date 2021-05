Kj Apa padre: la star di Riverdale e la fidanzata presto genitori

Kj Apa , giovanissimo attore neozelandese nato nel 1997, ha stupito tutti i suoi fan postando una fotografia insieme alla sua compagna, la modella Clare Berry , in attesa del suo primo figlio. Il protagonista di “Riverdale”, che nella serie interpreta Archie Andrews , il protagonista, ha scelto un modo molto romantico per svelare ai (tantissimi) fan il suo nuovo ruolo da papà.

approfondimento

Riverdale 5, le prime foto dopo il salto temporale

La modella, dal canto suo, non ha fatto attendere i suoi 851 mila follower, pubblicando 4 foto in cui viene ritratta in pose da diva, avvolta in un completo sportivo. Il croc top a maniche lunghe non lascia spazio a dubbi e mette in evidenza il pancione della bellissima Clara.

“Circondato da vita e amore” è la dedica rivolta, sempre su Instagram, dal collega di Kj Apa, Hart Denton, che ha pubblicato diverse immagini della celebre coppia. Hart fa parte del cast di Riverdale, dove interpreta il ruolo di Chic.