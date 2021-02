Riverdale 5, le prime foto dopo il salto temporale

La tanto attesa quinta stagione di “ Riverdale ” si prepara a entrare nel vivo. Il 20 gennaio 2021 ha fatto il proprio esordio su “The CW” con l’episodio dal titolo “Climax”. I primi tre appuntamenti di questa stagione sono stati però un ponte con la quarta. Quest’ultima era infatti stata interrotta prima del previsto a causa del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Una conclusione anticipata rispetto al programma, il che ha spinto gli sceneggiatori a riadattare quando proposto nello script. Ecco dunque come i primi tre episodi della quinta non le appartengano pienamente. Era però necessario offrire a personaggi e pubblico la conclusione meritata in relazione al duro percorso fronteggiato al liceo. Il 3 febbraio è andata in onda l’ultima parte di questo sguardo al passato, “Graduation”.

approfondimento

Archie ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nell’esercito. Dal trailer si evince come abbia subito un trauma sul campo di battaglia. È stato dunque rispedito a casa. Difficile pensare come gli strascichi di quanto visto in combattimento non siano ancora ben presenti nella sua psiche. Jughead è diventato uno scrittore affermato. È riuscito a farsi pubblicare e a ottenere successo. Il processo creativo non sembra però essere qualcosa di sereno per lui. Veronica si è sposata e porta ovviamente con sé suo marito al ritorno a Riverdale. Tutto questo non può che risvegliare vecchi sentimenti. Per quanto riguarda Betty, invece, la vita l’ha condotta a diventare un agente dell’FBI. Un caso in particolare però la tormenta. Per riuscire a superarlo è andata in terapia ma non sembra ancora essersi riuscita a gettare tutto alle spalle.

Seppur per motivi differenti, tutti tornano a casa, che pare aver bisogno di loro. Nel trailer si sente dire ad Archie che è possibile rendere questa città quello che era, e forse migliore. Tanto però è cambiato in questi sette anni e il gruppo dovrà ritrovare un equilibrio prima di poter guardare al futuro.