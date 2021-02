Covid, ultime news. Alto Adige torna in lockdown da lunedì. LIVE

Col numero dei contagi che non cala e un primo caso di variante inglese, da lunedì l'Alto Adige tornerà in lockdown anti-Covid. E' l'alto numero di positivi alla mutazione brasiliana a preoccupare invece in Umbria. Via libera intanto allo sci dal 15 febbraio in zona gialla. Risale sopra il 5% il tasso di positività nazionale. Altri 422 i decessi, per un totale di oltre 90mila