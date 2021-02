9/14 ©LaPresse

La Provincia autonoma di Bolzano, attualmente in zona arancione, ha deciso di tornare in lockdown dall'8 febbraio e per tre settimane, dopo che la mappa Ue dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha confermato il territorio in "rosso scuro". Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni

