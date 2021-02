Salvini: elezioni non si possono eliminare a prescindere

"Sullo sfondo, le elezioni non sono una cosa che si puo' eliminare a prescindere. In primavera comunque si andra' a votare per eleggere i sindaci in sicurezza, quindi si puo' votare anche per le politiche in sicurezza". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini al Tg3.