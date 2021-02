Secondo il segretario del Partito democratico, “il vero obiettivo” dell’attacco a Conte del leader di Italia Viva “era l'alleanza da noi siglata con Leu e Cinquestelle. Quell'alleanza ha tolto ossigeno al suo progetto politico”. “Noi oggi cresciamo mentre il partito di Renzi è inchiodato all’1,5-2 per cento”, ha aggiunto. Su Draghi: “Sintesi è compito suo, noi offriremo contenuti”. Sulle Comunali: “Insieme a M5S e Leu saremo competitivi ovunque” Condividi:

“Il vero obiettivo di Renzi, attraverso l'attacco a Conte, era l'alleanza da noi siglata con Leu e Cinquestelle. Quell'alleanza ha tolto ossigeno e spazio al suo progetto politico: doveva fare qualcosa. Ha fatto la cosa peggiore: ha mandato tutto all'aria”. È così che Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha parlato del leader di Italia Viva in un’intervista a La Stampa. “Abbiamo difeso Conte perché l'attacco contro di lui era ingiusto ed era anche contro di noi”, ha spiegato. Più tardi, ai microfoni di Radio 1, sempre su Renzi, Zingaretti ha aggiunto: “Ricordo che il giorno del giuramento del Conte 2 Renzi fondò un partito con l'obiettivo dichiarato di distruggere il Pd, noi oggi cresciamo mentre il partito di Renzi è inchiodato all’1,5-2 per cento. Non siamo la stampella di nessuno, se l'Italia ha ottenuto risultati è perché il Pd ha condizionato in positivo i contenuti”.

Zingaretti: “Sintesi è compito di Draghi, noi offriremo contenuti” Zingaretti in radio ha parlato anche di Mario Draghi, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di provare a formare un nuovo governo. “Definire il perimetro e fare la sintesi è compito del professor Draghi, noi offriremo i contenuti, a partire dal fisco progressivo e dalle politiche attive sul lavoro. Non arretreremo di un millimetro sull'ancoraggio europeo e faremo le nostre scelte a partire dai contenuti. Voglio capire perché la Lega non ha votato Von der Leyen alla Commissione Ue, quello è il modello che può definire un perimetro”, ha detto. E ancora: “Noi lavoreremo e ci schiereremo per un programma fondato su certi principi e non a caso. Mattarella ha indicato una persona adeguata a produrre una sintesi, c'è grande fiducia".