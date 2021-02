Consultazioni, Matteo Renzi: "Sosterremo Draghi, è polizza sul futuro"

Il leader di italia Viva, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, ha confermato il suo sostegno "indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno" Condividi:

"Sosterremo il governo Draghi indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno". Così Matteo Renzi, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, ha confermato l'appoggio di Italia Viva all'ex presidente della Bce. "Averlo individuato come interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ventata di credibilità e fiducia nel Paese" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

"Draghi è polizza per il futuro" approfondimento Dai ristori ad Alitalia: i dossier “caldi” sul tavolo di Draghi Il leader di Italia Viva ritiene che Draghi sia "una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti: nessuno può negarlo. Siamo nel periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere nella storia, e questo ci porta a dire che chi meglio di Draghi può gestire questo passaggio". "Per chi ama la politica internazionale - ha aggiunto Renzi - l'idea che la presidenza del G20 sia affidata all'italiano che più di ogni altro ha partecipato a summit del genere è un elemento di grande serenità e solidità. Il fatto che Draghi sarà l'uomo che rappresenta l'Italia è molto importante. Nel 2021 Merkel lascerà, Macron attende un anno di campagna elettorale molto impegnativo. L'idea che l'Italia sia alla guida anche delle Istituzioni europee ci dà fiducia".

"Con Draghi, l'Italia sarà più forte" approfondimento Draghi, dal liceo a Roma alla guida della Bce: la storia di SuperMario La speranza di Renzi è "che tutte le forze politiche esprimano lo stesso sostegno a Draghi" ricordando che "il presidente della Repubblica ha fatto appello a tutti, chi oggi pone veti non fa solo un errore politico ma rifiuta l'appello del presidente della Repubblica che ha escluso per questo governo una connotazione politica e ha parlato di un governo cui tutte le forze possano dare un sostegno". "Se da questa crisi usciremo con un governo Draghi l'Italia sarà più forte", ha poi aggiunto il leader di Iv per poi invitare i giovani a non seguire "i sondaggi ma le vostre idee. È il messaggio che Iv lancia a chi sta pensando di impegnarsi in politica. Il bene del Paese viene prima. Grazie a chi ha sostenuto la nostra scelta controcorrente come Bonetti, Bellanova e Scalfarotto".