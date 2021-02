Il leader del Partito democratico esce dal colloquio col premier incaricato e conferma il sostegno. I dem pronti a fare le loro proposte: dalla green economy alla riforma del fisco, passando per la parità di genere Condividi:

"Nell'ambito della fiducia che confermiamo abbiamo espresso al professor Draghi le nostre preoccupazioni e le nostre proposte". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). "Attendiamo dopo le consultazioni una sua prima sintesi di questo lavoro per valutare con spirito costruttivo, insieme – ha aggiunto il segretario del Pd -. Noi crediamo che con la fiducia che accorderemo in parlamento" il governo "possa avere tutte le risorse necessarie, umane e produttive per una rapida ripartenza”. Per Zingaretti, "la situazione è molto difficile ma grazie allo sforzo di Mattarella siamo pronti a fare nostra parte sulla base dei nostri contenuti per difendere il Paese".

Creare nuovo modello di sviluppo leggi anche Crisi governo, Zingaretti: Renzi contro alleanza Pd con Leu e M5S Zingaretti ha aggiunto che "le preoccupazioni sono forti, per le disuguaglianze, la crescita del Paese. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo, particolarismo, egoismo, occorre suscitare una proposta italiana, che dia fiducia alle persone. Siamo qui perché per raggiungere questo obiettivo bisogna realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente la pandemia che non riusciva a creare giustizia, benessere, crescita". Il segretario ha fatto sapere che il Pd invierà le sue proposte “per un programma di governo forte, di lunga durata".