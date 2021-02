“Whatever it takes” ovvero “costi quel che costi” oppure “tutto ciò che è necessario”. Con la convocazione al Colle di Mario Draghi, la frase pronunciata quasi 9 anni fa dall’allora presidente della Bce è tornata in auge. L’espressione, che ha trovato spazio perfino sulla Treccani, era già riemersa durante i primi mesi dell’emergenza coronavirus, citata a più riprese da politici, economisti e media. Ed ora il tormentone, coniato dall'economista, è ripreso nei giorni complicati della crisi di governo italiana (AGGIORNAMENTI) .

Come nasce la frase “Whatever it takes” di Draghi

leggi anche

“Whatever it takes”, la frase di Mario Draghi entra nella Treccani

Proprio la Treccani, nella pagina dedicata al neologismo, introdotto nel 2020, descrive la genesi del “Whatever it takes” di Draghi con queste parole: “È il 26 luglio del 2012. L’Europa dell’euro è in grande difficoltà. Sale lo spread in molti Paesi. In Grecia tornano a soffiare pesanti venti di crisi. L’euroscetticismo inglese si gonfia. Draghi, da meno di un anno Presidente della Banca centrale europea, sale sul palco della conferenza di Londra e, senza troppi preamboli, dopo una manciata di minuti di introduzione, pronuncia la frase che cambia la storia della crisi: ‘Entro il suo mandato la Bce preserverà l’euro, costi quel che costi (whatever it takes). E, credetemi, sarà abbastanza’”.