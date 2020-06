“Whatever it takes”, la frase di Mario Draghi entra nella Treccani

La frase “Whatever it takes” pronunciata nel 2012 dall’allora numero uno della Bce Mario Draghi entra come neologismo nel lessico digitale della Treccani. L'Istituto della Enciclopedia Italiana pubblica ha pubblicato sul proprio sito una sorta di lunga spiegazione storico-linguistica che analizza il significato di quell’espressione, traducibile secondo Treccani come “costi quel che costi” o “ad ogni costo”. L’espressione è poi rimasta nell’uso comune e anche ora, durante l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE), viene citata da politici, economisti e media. Draghi si è detto felice e lusingato del riconoscimento dicendo: “Non me l’aspettavo”.