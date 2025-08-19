Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria: previsti forti temporali e grandineCronaca
Introduzione
Il maltempo si appresta a colpire il Nord Italia: una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia tenderà infatti a a spostarsi verso l'Italia nelle prossime ore, portando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte delle regioni settentrionali e almeno in parte anche su quelle centrali.
A farlo sapere è stata la Protezione Civile: l’avviso emesso prevede a partire dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, prima su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Quello che devi sapere
Le allerte meteo
E dunque sulla base di questi fenomeni, in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani mercoledì 20 agosto allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia. L’allerta è invece gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.
Allerta arancione in Lombardia
Le regioni più esposte all’ondata di maltempo, come detto, dovrebbero essere Liguria e Lombardia: il Centro monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha da parte sua diramato un'allerta meteo arancione - cioè moderata - per rischio temporali e un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 21 di oggi. A renderlo noto è stato il Comune di Milano.
L’allerta maltempo a Milano
Date le previsioni delle prossime ore, si legge nella nota del Comune di Milano, si è resa necessaria la chiusura dei parchi della città per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. L’accesso al Museo di storia naturale e all'Acquario civico sarà garantito tramite percorsi transennati e in sicurezza. Il Comune ricorda inoltre che è molto importante durante l’allerta meteo, in particolare a partire dalla seconda metà del pomeriggio di oggi, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.
A cosa prestare attenzione
Il Comune di Milano invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Per restare sempre informati sui rischi meteorologici è possibile collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi Ios e Android.
Allerta arancione in Liguria
In Liguria, come detto, l’allerta idrogeologica per temporali è gialla da mezzanotte alle 7 di mattina del 20 agosto, mentre è arancione dalle 7 alle 18 per poi tornare gialla fino a mezzanotte. Il Comune di Genova, nel ricordate gli orari dell’allerta, mette anche a disposizione dei cittadini consigli utili per prepararsi all’arrivo di un’allerta e una guida sui comportamenti da tenere durante l’allerta. La guida è disponibile a questo link.
Temperature giù di 10 gradi
Con l’arrivo del maltempo da domani è previsto anche il crollo delle temperature, anche di 10 gradi, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro. Solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato. Secondo iLMeteo.it domani al Nord si registreranno forti temporali e calo termico da Ovest verso Est. Al Centro invece peggiorerà il meteo in Toscana e Marche con forti temporali, mentre altrove ci saranno condizioni variabili. Al Sud invece sarà ancora caldo con cielo poco nuvoloso.
Previsioni meteo di giovedì 21 agosto
Infine, per quanto riguarda giovedì 21 agosto, al Nord le previsioni parlano ancora di temporali e di un ulteriore calo termico. Anche al Centro è previsto maltempo con temporali e crollo termico. Al Sud invece si prevede instabilità in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. La tendenza per i giorni successivi parla ancora di rovesci sparsi venerdì, weekend in prevalenza soleggiato ma con qualche acquazzone, e temperature in diminuzione.
