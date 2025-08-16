Esplora tutte le offerte Sky
Maltempo in Puglia, tromba d'aria tra Mottola e Castellaneta. VIDEO

Cronaca
L'imponente fenomeno atmosferico, ripreso da numerosi cittadini, è poi rapidamente diventato virale sui social. L'evento rientra in un quadro di instabilità che ha colpito regioni come Puglia e Basilicata subito dopo la giornata di Ferragosto, causando diversi disagi ai residenti ma anche ai turisti presenti nelle zone

Una tromba d'aria si è formata nel pomeriggio di oggi in Puglia, precisamente tra Mottola e Castellaneta, nel Tarantino, avvistata anche da diversi comuni limitrofi. L'imponente fenomeno atmosferico, ripreso da numerosi cittadini, è poi rapidamente diventato virale sui social. L'evento rientra in un più ampio quadro di instabilità che ha colpito regioni come Puglia e Basilicata subito dopo la giornata di Ferragosto, causando diversi disagi ai residenti ma anche ai turisti presenti nelle zone. Forti piogge, raffiche di vento e trombe d'aria, proprio nelle scorse ore, hanno colto di sorpresa i bagnanti lungo le coste ioniche. La Protezione Civile, in questo senso, ha diramato un'allerta meteo di livello giallo, valida per le prossime 18-24 ore. 

Ipa/Sky TG24

Economia

Eventi climatici estremi, in Italia solo il 6% delle case assicurato

L'Italia è uno dei Paesi meno assicurati, ma il 55% delle sue abitazioni si trova in un contesto o in uno stato rischioso. Dal 2025 le imprese saranno obbligate a tutelarsi: al momento lo è solo il 5% 

