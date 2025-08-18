Anas avvia interventi urgenti chiudendo parte del ponte, i tecnici sono al lavoro e si invitano i cittadini alla massima prudenza e di rimanere aggiornati sull'app regionale ascolta articolo

Il violento temporale e poi il cedimento improvviso delle barriere, documentato da un video girato da alcuni automobilisti di passaggio. È quanto accaduto ieri pomeriggio lungo la Statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando, dove il ponte San Giuliano ha subito un distacco del parapetto, e il cedimento ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto, ma la paura è stata tanta e ora cresce il timore dell’isolamento per diversi comuni dei Nebrodi.

La chiusura del ponte rischia di isolare molti cittadini A lanciare l’allarme è il sindaco di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, che in una nota ha chiesto un immediato tavolo tecnico con le istituzioni. "Santa Domenica Vittoria e i centri limitrofi – scrive – dipendono in misura essenziale da Randazzo per servizi fondamentali come pronto soccorso, scuole, trasporti pubblici, farmacie e attività lavorative. La chiusura del ponte significherebbe isolamento quasi totale". Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’impatto economico del problema: "Randazzo è un polo agroalimentare di riferimento: gli allevatori conferiscono il latte ai caseifici della zona, mentre hotel, ristoranti e bar vivono anche del turismo proveniente dal versante catanese e dal traffico sulla Statale 116".