Omicidio Verzeni, la perizia: "Sangare capace di intendere e volere"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio Verzeni, la perizia psichiatrica: "Sangare capace di intendere e volere"

Cronaca
©Ansa

Questo quanto emerso dalla perizia effettuata su Moussa Sangare, imputato per l'omicidio della barista 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. L'uomo, in base ai rilievi degli esperti, non risulta affetto da alcun vizio di mente e quindi sarebbe stato perfettamente in grado di intendere e volere

ascolta articolo

Capace di intendere e di volere. Questo, in sintesi, quanto emerso dalla perizia psichiatrica effettuata su Moussa Sangare, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, barista 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo (LA STORIA DELL'OMICIDIO). L'uomo, secondo quanto emerso, non risulta dunque affetto da alcun vizio di mente e quindi sarebbe stato perfettamente in grado di intendere e volere. A ribadirlo la psichiatra Giuseppina Paulillo a cui la Corte d'Assise lo scorso 1 aprile aveva affidato l'incarico medico peritale.

Un disturbo di personalità

Sangare, 30 anni, residente nella Bergamasca, soffre di un disturbo di personalità di tipo narcisistico e antisociale, ma questo non avrebbe influito, secondo gli esperti, sulla sua lucidità evidenziando anche "assenza di rimorsi ed empatia". Le conclusioni della perizia verrano comunque discusse in udienza il prossimo 22 settembre alla presenza delle parti. L'imputato, che aveva confessato il delitto, ha ritrattato sostenendo di non essere stato lui ad ammazzare la donna. 

FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Femminicidi, da Sula a Campanella: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio Verzeni, la perizia: "Sangare capace di intendere e volere"

Cronaca

Questo quanto emerso dalla perizia effettuata su Moussa Sangare, imputato per l'omicidio della...

Poliziotto ucciso, la lite per la fuga di un pappagallo

Cronaca

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe riconducibile alla scarsa attenzione prestata dal figliastro...

Morto dopo taser, domani l'autopsia sul corpo di Elton Bani

Cronaca

È stata disposta per domani, 20 agosto, l'autopsia sul corpo del 41enne, morto dopo essere stato...

Taser, cos'è la pistola elettrica usata da polizia e carabinieri

Cronaca

Due decessi avvenuti in soli due giorni, a Olbia e a Genova, hanno riacceso le polemiche sull’uso...

Trenord apre le selezioni per nuovi addetti di Assistenza e Controllo

Cronaca

Le domande per candidarsi fino al 30 settembre sul sito dell’azienda. Un'opportunità per giovani...

Cronaca: i più letti