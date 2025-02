Omicidio Sharon Verzeni, prima udienza del processo a Moussa Sangare

Prende il via alla Corte d'assise di Bergamo il processo con rito abbreviato per l’omicidio di Sharon Verzeni , uccisa nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nel Bergamasco, dal 31enne reo confesso Moussa Sangare . L’uomo è accusato di omicidio con le aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e della minorata difesa. Il suo legale Giacomo Maj ritiene che "abbia gravi problemi" e per questo sarebbe intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. Questa prima udienza sarà di tipo tecnico per calendarizzare, far costituire le parti civili e acquisire eventuali richieste. In aula dovrebbero essere presenti il padre della vittima, Bruno Verzeni, e il compagno della donna, Sergio Ruocco.

L’arresto di Moussa Sangare

Per un mese i carabinieri esaminano la vita privata di Sharon Verzeni alla ricerca di un movente plausibile, senza trovare nulla, mentre a Terno d’Isola in molti si chiedono se ci sia un killer a piede libero. Per dare una spinta alle indagini viene anche profilato il Dna di diversi abitanti, in particolare quelli che abitano in via Castegnate dov’è avvenuto l’omicidio. A fine agosto l’attenzione si concentra su una persona in bicicletta che è stata ripresa dalle telecamere mentre percorre contromano via Castegnate nella direzione opposta rispetto al punto in cui Sharon è stata uccisa, proprio nei momenti successivi al delitto. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto i carabinieri fermano Moussa Sangare, un 31enne italiano di origini maliane: è lui l'uomo in bicicletta. L’uomo confessa: "Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa".