Sharon Verzeni, Sangare in fuga in bici la notte dell'omicidio: video

Cronaca

Il 30enne ex barman, imputato per l'omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi, è arrivato questa mattina nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Nelle sue dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa per la sua 'disumanità'. Si sono registrati momenti di caos, tanto che si è deciso di spostare l'udienza in una maxiaula. E le telecamere non sono state ammesse. Presenti i famigliari della vittima