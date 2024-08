Introduzione

Era la notte tra il 29 e il 30 luglio quando la barista 33enne usciva dalla sua casa di Terno d’Isola (Bergamo) da sola per una passeggiata. Dopo poco meno di un'ora la chiamata al 112: qualcuno l'ha accoltellata. Poi la morte per tre colpi fatali, evidenzia l'autopsia. La svolta nelle indagini arriva esattamente a un mese dal delitto. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto viene fermato un uomo 31enne. Era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di Terno d'Isola mentre si allontanava velocemente in bici dalla zona dell'omicidio. Sentito come persona informata sui fatti, presto diventa indagato e poi confessa: "Ho avuto un raptus. L'ho vista e l'ho uccisa". Quella sera era uscito di casa con 4 coltelli. Non conosceva Verzeni e non c'è alcun movente specifico per il delitto.