Omicidio Sharon Verzeni, sequestrati coltelli: atteso esito esami

Sono ancora molti, a distanza di una settimana dall'omicidio, gli interrogativi sulla morte di Sharon Verzeni, le donna di 33 anni uccisa a coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate a Terno d'Isola. Ieri i carabinieri hanno trovato diversi coltelli nelle zone attorno a quella dell’aggressione: non ce ne sarebbero di sporchi di sangue (come invece era emerso in un primo momento, ndr). Saranno comunque tutti analizzati alla ricerca di eventuali tracce. Nel contempo è stato scoperto che, mentre Sharon camminava e veniva uccisa, nelle strade lì attorno stavano circolando una decina di persone, a piedi, in bici o in auto. La zona non era quindi deserta e una di queste persone potrebbe aver notato qualcosa o qualcuno di loro potrebbe essere un sospetto. Per questo i carabinieri stanno ora cercando i presenti, per interrogarli. Alla decina di persone gli inquirenti sono arrivati incrociando diversi filmati delle telecamere piazzate nella zona, sia della videosorveglianza pubblica sia di impianti privati, le cui immagini sono state requisite. Il punto in cui l'assassino ha agito non è però coperto dalle telecamere e l'agguato non è stato ripreso.