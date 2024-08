Omicidio Sharon Verzeni, trovato un coltello sporco di sangue

Sequestrato un box

Nei giorni scorsi un box è stato posto sotto sequestro: dentro c’è una branda e si cerca di capire se lì sopra possa essersi nascosto, e aver dormito, l’assassino di Verzeni, ancora senza un nome. Nel condominio dove si trova il box abitano diverse famiglie e la recinzione non è difficile da scavalcare. Per questo non si esclude che qualcuno la notte dell’omicidio possa essersi intrufolato nel garage, di proprietà di un cittadino italiano, o averlo semplicemente utilizzato per nascondere qualcosa. Non aiuta le indagini il fatto che in via Castegnate non ci siano telecamere da poter esaminare.

L'omicidio di Sharon Verzeni

Sharon Verzeni, barista a Brembrate ed ex estetista, la notte dell'omicidio era uscita dalla casa che condivideva con il compagno Sergio Ruocco, mentre lui dormiva. Probabilmente era andata a fare una passeggiata, seguendo il consiglio del suo dietologo. A chiamare i soccorsi era stata lei stessa, senza però riuscire a dire chi l’avesse aggredita. Dall’esame autoptico è emerso che non avrebbe cercato di difendersi: probabilmente è stata colta alla sprovvista, forse da dietro. Quattro le coltellate che l’hanno colpita, di cui tre fatali. I vestiti di Verzeni e i campioni di materiale biologico repertati durante l'autopsia sono stati inviati ai Carabinieri del Ris per cercare eventuali tracce genetiche di Dna differenti da quello della vittima.