Sharon Verzeni, sequestrato garage nella via dove è stata uccisa

Le indagini sull’assassinio di Sharon Verzeni hanno portato i Carabinieri di Bergamo a un garage condominiale in via Castegnate, a Terno d’Isola, a poca distanza da dove – nella notte tra il 29 e il 30 luglio – la donna di 33 anni è stata accoltellata. Un box adesso è sotto sequestro: dentro c’è una branda e si cerca di capire se lì sopra possa essersi nascosto, e aver dormito, l’assassino di Verzeni, ancora senza un nome. Nel condominio abitano diverse famiglie e la recinzione non è difficile da scavalcare. Per questo non si esclude che qualcuno la notte dell’omicidio possa essersi intrufolato nel box, di proprietà di un cittadino italiano, o averlo semplicemente utilizzato per nascondere qualcosa. Nemmeno l’arma del delitto è ancora stata trovata, ma dall’autopsia sembra chiaro che si tratti di un coltello di grandi dimensioni. Non aiuta le indagini il fatto che in via Castegnate non ci siano telecamere da poter esaminare.