Bergamo, donna uccisa a Terno d'Isola. I carabinieri: "Chi sa parli"

La 33enne è stata accoltellata a morte nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Nonostante l'intervento dei soccorritori, è deceduta in ospedale. I carabinieri hanno lanciato un appello ai cittadini per ottenere informazioni utili alle indagini. Al momento, non ci sono indagati e le autorità stanno esaminando diverse piste investigative

Al momento non ci sono indagati in relazione all' omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne morta in ospedale dopo un'aggressione in strada a Terno d'Isola, nella Bergamasca, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Stando ai primi riscontri dei carabinieri, è stata accoltellata alla schiena e al torace. La giovane donna, che aveva studiato da estetista, è stata soccorsa intorno all'una in via Castegnate. È stata ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove poi è deceduta. I carabinieri di Bergamo hanno lanciato un appello: "Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini potrà rivolgersi al Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo”. L'invito è rivolto ai cittadini che possano fornire spunti investigativi per un'inchiesta che al momento esplora diverse ipotesi sull'omicidio di Sharon Verzeni.

Carabinieri: diverse piste aperte



"Nonostante l'intervento di alcuni passanti che allertavano attraverso il 112 una squadra del 118 immediatamente intervenuta sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri di Zogno - è la ricostruzione degli investigatori - la donna decedeva nell'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo causa delle profonde ferite riportate". Al momento, come detto, non ci sono indagati in relazione all'omicidio della donna. Procura e carabinieri di Bergamo stanno "esaminando attentamente diverse ipotesi investigative”.



Cosa sappiamo



Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco in provincia di Bergamo, viveva da tre anni a Terno d’Isola con il compagno, che si trovava in casa al momento dei soccorsi. La vittima aveva l'abitudine di uscire da sola la sera per andare a correre. È stata lei stessa, dopo essere stata aggredita, a chiamare il 112: "Aiuto! Sono stata accoltellata", avrebbe detto ai soccorritori che, al loro arrivo, l'hanno trovata a terra in strada. Gli abitanti delle palazzine di via Castagneto, poco lontano dal luogo dell'aggressione, dichiarano di non aver visto né sentito niente. "Non la conoscevo e ho saputo della notizia dai giornali. Qui però gira brutta gente", ha raccontato una residente passando in bicicletta con il figlio. Il Comune di Terno d'Isola ha messo i filmati delle telecamere di sorveglianza a disposizione degli inquirenti e, mentre si cerca l'arma del delitto, il sindaco Gianluca Sala ha fatto un appello a non buttare rifiuti fino al 3 agosto per aiutare le indagini.



