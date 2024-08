Omicidio Terno d'Isola, a Bottanuco i funerali di Sharon Verzeni

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il delitto e risalire all'autore dell'omicidio della 33enne, ex estetista e da un anno barista, uccisa in strada nella notte tra lunedì e martedì a Terno d'Isola, dove viveva con il compagno. In mattinata i funerali della donna a Bottanuco, suo paese d'origine: sulla bara bianca, una corona di fiori bianchi e rossi. Entrambi i comuni in provincia di Bergamo, Terno d'Isola e Bottanuco, hanno proclamato il lutto cittadino

Continuano le indagini sulla morte di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa in strada nella notte tra lunedì e martedì a Terno d'Isola, dove viveva con il compagno Sergio Ruocco. In mattinata a Bottanuco, paese d'origine della vittima, si stanno svolgendo i funerali della donna, ex estetista e da un anno barista. Entrambi i comuni in provincia di Bergamo, Terno d'Isola e Bottanuco, hanno proclamato il lutto cittadino. Gli inquirenti, intanto, sono al lavoro per ricostruire il delitto e risalire all'autore dell'omicidio.

Le indagini

Sul fronte delle indagini non ci sono novità: resta un grande alone di mistero attorno all'omicidio, avvenuto in via Castegnate, in una zona non coperta dalle telecamere, probabilmente da qualcuno che sapeva che la donna a quell'ora era solita passare di lì dopo che il dietologo le aveva consigliato di passeggiare. L'assassino l'ha colpita alle spalle con quattro profonde coltellate, inferte con violenza: tre sono risultate letali. Non sembra, dicono gli esperti, l'evoluzione di un litigio casuale scoppiato per strada (anche perché nessuno in zona ha sentito qualcuno discutere prima delle grida di aiuto di Sharon Verzeni, ormai ferita gravemente con il coltello) e neppure un’aggressione casuale e del tutto senza motivo. Tuttavia, nella vita della donna non sarebbero emerse ombre. Due ombre, invece, si vedono nel filmato di una telecamera non distante dal luogo dell'agguato: chi fossero e se c'entrassero con l'omicidio, però, non è stato ancora stabilito.