Omicidio Sharon Verzeni, i dubbi sull’ultima frase prima di morire

Continuano le indagini sulla morte della 33enne uccisa a coltellate per strada nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola. Al 118 la donna avrebbe detto “Mi ha accoltellato” e non, come emerso in un primo momento, “Mi hanno accoltellato”: un dettaglio che potrebbe indicare che Verzeni avesse riconosciuto il suo assassino. Ma i punti oscuri restano tanti. Mentre proseguono gli interrogatori, ieri i carabinieri hanno svolto un sopralluogo nella casa che la donna condivideva con il fidanzato ascolta articolo

Continuano le indagini sulla morte di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. Ancora non sono stati individuati né il killer né l’arma del delitto né un possibile movente. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno interrogato diverse persone legate alla vittima, dai familiari al compagno Sergio Ruocco alle colleghe: sono state tutte sentite come “persone informate sui fatti” e non ci sono indagati. Ieri c’è stato anche un sopralluogo nella casa che la donna condivideva con il fidanzato e che ora è sotto sequestro: è durato meno di quindici minuti, con i carabinieri che “sapevano già cosa prendere”, come ha spiegato lo stesso Ruocco, che li ha accompagnati quale “proprietario di casa”. Intanto, alcuni dettagli potrebbero indicare che Sharon Verzeni conoscesse chi l’ha accoltellata.

“Mi ha accoltellato” La sera del 29 luglio è stata proprio la vittima ad allertare i soccorsi dopo essere stata colpita con quattro coltellate. Secondo il Corriere della Sera, al 118 la donna avrebbe detto “Mi ha accoltellato” e non, come emerso in un primo momento, “Mi hanno accoltellato”. Un dettaglio che, secondo quanto scritto dal giornale, potrebbe indicare che Verzeni avesse riconosciuto il suo killer. Questo elemento, quindi, avvalorerebbe l’ipotesi secondo cui ad aggredire la vittima sia stata una persona che aveva con lei un qualche legame. Ma si tratta, sottolinea ancora il giornale, di “un elemento da maneggiare con cautela”. La donna, infatti, potrebbe anche essersi espressa al singolare senza una ragione precisa. vedi anche Il giallo di Sharon Verzeni, cosa non quadra della notte dell'omicidio

Le indagini I punti oscuri della vicenda, quindi, restano molti. Dopo il sopralluogo di ieri, Sergio Ruocco - la cui posizione, hanno detto i carabinieri, non è cambiata e non è indagato - si è limitato a spiegare ai cronisti: "Non vi posso dire cosa hanno prelevato, sono cose riservate. Comunque non hanno preso i pc di Sharon: sapevano già cosa prendere. Sono sereno come sempre e sono a disposizione". I carabinieri, indossando le tute bianche usate per i rilievi scientifici (che hanno fatto mettere anche al trentasettenne), sono entrati dai garage dell'abitazione e sono arrivati fino al primo piano, uscendo anche sul balcone. Da quella casa Sharon Verzeni era uscita intorno a mezzanotte per fare una camminata: in via Castegnate, cinquanta minuti dopo, qualcuno l'ha accoltellata per quattro volte. La donna è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. vedi anche Omicidio Sharon Verzeni, sopralluogo nella casa: presente il compagno

Gli interrogatori Nel frattempo, sono proseguiti al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo gli interrogatori. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno convocato in caserma alcuni colleghi di lavoro di Verzeni, che da un anno faceva la barista in un locale di Brembate, il Vanilla Food. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, proprio com'è accaduto per i genitori della vittima, il compagno Sergio Ruocco, i genitori di quest'ultimo e altri familiari della donna uccisa (tra cui la sorella, il fratello e il cognato). L'obiettivo è di verificare ogni aspetto della vita di Sharon Verzeni. Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche alcuni membri di Scientology, a cui la donna si era di recente avvicinata. vedi anche Giallo Verzeni e Scientology, cos'è e quali sono obiettivi e credenze