Omicidio Verzeni, chi è Moussa Sangare, l’uomo che ha confessato

L’uomo, 31 anni, disoccupato, ha reso “piena confessione” dell’assassinio della barista 33enne avvenuto un mese fa a Terno d’Isola. È un cittadino italiano: si tratta della persona che appariva nei video mentre si allontanava in bici. Ha ucciso senza movente: i due non si conoscevano. Ha precedenti per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella (a cui aveva puntato un coltello alla schiena). La notte del delitto aveva prima minacciato 2 ragazzini

Dopo un mese dal delitto, il presunto assassino di Sharon Verzeni ha un nome. I Carabinieri, nella notte tra il 29 e il 30 agosto hanno fermato un uomo, accusato di essere il killer della 33enne uccisa a coltellate a Terno d'Isola, nel Bergamasco, nella notte tra il 29 e 30 luglio. Si tratta di Moussa Sangare, un uomo di 31 anni, cittadino italiano, originario di un altro Paese. Gli inquirenti, in conferenza stampa, si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli su questo aspetto. Da quanto trapelato avrebbe origini familiari maliane. L’uomo è un disoccupato, nato a Milano e residente a Suisio, pochi chilometri di distanza dal paese dell'omicidio. Si tratta della persona ripresa dalle telecamere mentre si allontanava velocemente in bici dal luogo del delitto. Dopo il fermo ha reso prima spontanee dichiarazioni poi, in sede di interrogatorio, ha reso una piena confessione.

Incensurato ma già indagato per maltrattamenti

L’uomo, da quanto emerso in conferenza stampa, non ha precedenti penali definitivi, è incensurato. Però in passato era stato già indagato dalla Procura di Bergamo per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. In particolare avrebbe puntato un coltello alle spalle della sorella. Per questo reato, è destinatario di un avviso di conclusione indagini ancora in fase di notifica. Per l'omicidio di Sharon Verzeni gli verrà contestata anche la premeditazione perché era uscito di casa con quattro coltelli. Escluso invece qualsiasi movente religioso o terroristico.

L’uomo ha confessato

"Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa”, ha riferito Sangare agli inquirenti. A lungo i militari hanno lavorato sulle immagini dei sistemi di video-sorveglianza per identificarlo. Su di lui ci sono "gravi indizi di colpevolezza" e si è deciso il fermo per il rischio di reiterazione del reato e di occultamento delle prove oltre che per il pericolo di fuga. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e fermato in un'abitazione nel Bergamasco. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe ucciso Sharon senza un movente: i due non si conoscevano e non hanno mai avuto contatti prima.