Omicidio Verzeni, i genitori: morte assurda, non sia vana. VIDEO

Bruno Verzeni esprime l'auspicio che "l'assurda e violenta morte di Sharon non sia vana e

provochi una maggiore sensibilità in tutti sul tema della sicurezza del nostro vivere". Leggendo con voce rotta dall'emozione una breve nota, il padre di Sharon ringrazia "innanzitutto la Procura della Repubblica di Bergamo per la competenza e la tenacia che ha dimostrato. Inoltre un grazie ai nostri avvocati per i preziosi consigli e la loro vicinanza che ci hanno supportato in questo periodo. Grazie a coloro che hanno testimoniato. Ci affidiamo a Dio per aiutare noi e Sergio a convivere con questo dolore e con il pensiero di quello che nostra figlia ha subito".