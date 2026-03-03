Due giovani turisti argentini sono stati circondati e picchiati da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana fuori da un supermercato. Uno dei due, 19enne, ha riportato una frattura al setto nasale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri

L’episodio si è verificato poco dopo le 22.30 di domenica all’esterno del Carrefour di piazzale Siena, a Milano, supermercato aperto 24 ore su 24. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due giovani turisti argentini di religione ebraica avevano appena terminato la spesa quando sono stati circondati da circa una decina di ragazzi di origine nordafricana. I primi accertamenti degli inquirenti indicano che si sia trattato di un incontro casuale. I due indossavano la tradizionale kippah, elemento che secondo gli investigatori potrebbe aver scatenato gli insulti antisemiti e la successiva aggressione fisica.

La dinamica dell'aggressione

Uno dei due, il 19enne, ha cercato di difendersi ed è stato colpito con almeno un pugno al volto, riportando la frattura al setto nasale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Radiomobile e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale San Carlo, dove è stato medicato e successivamente dimesso. Le ricerche immediate nella zona, a ridosso del quartiere ebraico di via Bartolomeo d’Alviano e viale San Gimignano, non hanno permesso di rintracciare gli aggressori. In seguito all'episodio, i due turisti sono poi ripartiti per l’Argentina.