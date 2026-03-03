Offerte Sky
Roma, carabiniera investita durante posto di controllo a Campo di Mare: è grave

Cronaca

"Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri la 22enne italiana che ha investito una militare della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare per un posto di controllo

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniera scelta, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita.

"Non l’ho vista, avevo il vetro appannato"

"Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale sul posto per gli accertamenti, la 22enne italiana che ha investito una militare della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare per un posto di controllo. La ragazza, che ha centrato la carabiniera scelta facendola sbalzare in avanti per diversi metri, si è fermata subito dopo. 

Approfondimento

Incidente stradale a Roma, si indaga per omicidio con dolo eventuale

