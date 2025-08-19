Esplora tutte le offerte Sky
Pubblicano foto delle mogli su Facebook: pagina denunciata a Postale

Dal momento della denuncia il gruppo facebook, che si chiama "Mia moglie", è stato riempito di commenti di persone indignate per la condivisione di foto intime. La denuncia è partita dalle pagine Instagram No justice no peace e Lhascrittounafemmina di Carolina Capria

 "Oltre 32.000 uomini hanno creato un gruppo Facebook dove condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità in questa violenza". Lo denuncia su Instagram No justice no peace, che da mesi sta portando avanti una campagna che ha per titolo 'not all men', dove chiunque può inviare la propria storia di violenza. Dal momento della denuncia il gruppo facebook, che si chiama 'Mia moglie', è stato riempito di commenti di persone indignate per la condivisione di foto intime: donne che prendono il sole in costume o cucinano o si rilassano sul divano. "Questa - scrive No justice no peace - è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica". L'invito è di segnalare "immediatamente il gruppo a Facebook. Chi partecipa a questo scempio - si legge nel post - è complice di un crimine". L'episodio è stato anche denunciato da Carolina Capria, su Instagram Lhascrittounafemmina, autrice ed esperta di questioni genere. “La gran parte degli uomini non ritiene il consenso qualcosa di imprediscindibile, qualcosa di fondamentale al rapporto - spiega Capria - Anzi – e qui aggiungiamo un passaggio secondo me importantissimo – spesso a eccitare la sessualità maschile è proprio la mancanza di consenso e l’idea che si possa possedere una donna contro la sua volontà". Sulla pagina pubblica, qualche nuovo commento avverte i frequentatori del gruppo - quasi tutti anonimi - di aver già fatto denuncia alla polizia postale.

