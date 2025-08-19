Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Padova, muore 15enne investito in bici sulle strisce pedonali

Cronaca
©Ansa

Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo

ascolta articolo

Un ragazzo di 15 anni che in sella alla bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale, a Loreggia (Padova), è stato investito e ucciso da un'automobile, questo pomeriggio. Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada. L'impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne. 

Cronaca: Ultime notizie

Padova, muore 15enne investito in bici sulle strisce pedonali

Cronaca

Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce...

Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria. Un disperso a Enna

Cronaca

Il maltempo torna a colpire Italia: una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla...

West Nile, primo caso in Valle d'Aosta. Usl: “No pericolo di contagio"

Cronaca

Il paziente è un turista italiano di 70 anni che ha contratto l’infezione fuori dalla Regione....

Pubblicano foto delle mogli su Facebook: pagina denunciata a Postale

Cronaca

Dal momento della denuncia il gruppo facebook, che si chiama "Mia moglie", è stato riempito di...

Omicidio Verzeni, la perizia: "Sangare capace di intendere e volere"

Cronaca

Questo quanto emerso dalla perizia effettuata su Moussa Sangare, imputato per l'omicidio della...

Cronaca: i più letti