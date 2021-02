È una formula che designa un esecutivo guidato non da una figura politica ma da un esperto, solitamente in economia o materie tecnico-scientifiche, ma che deve ottenere comunque la fiducia del Parlamento. A comporre la squadra dei ministri solitamente sono solo tecnici, ma non sempre e non esclusivamente. I casi? Ciampi nel 1993, Dini nel 1995 e Monti nel 2011. E ora Draghi potrebbe diventare il quarto