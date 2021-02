Beppe Grillo è arrivato a Roma per incontrare i vertici del Movimento e partecipare alle consultazioni con il premier incaricato. Nella Capitale anche Casaleggio: “L'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti”, spiega. Di Battista però resta fermo sul no all’ex presidente della Bce

Il M5s si avvicina alla resa dei conti sull’appoggio al premier incaricato Mario Draghi con l’arrivo a Roma di Beppe Grillo e Davide Casaleggio. E per decidere se sostenere l’ex presidente della Bce si va verso il voto degli iscritti su Rousseau, come conferma lo stesso Casaleggio: "Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau". Il M5s al momento è diviso tra le aperture di Luigi Di Maio e il no convinto dell'ala più vicina ad Alessandro Di Battista, che su Facebook scrive: “"Ogni ora che passa aumentano le ragioni per dire no a Draghi". Oggi Grillo incontrerà il premier dimissionario Conte e i vertici del M5s, mente domani potrebbe partecipare alle consultazioni con Draghi.