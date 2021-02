"Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo. Da questo di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. A dirlo è il premier uscente Giuseppe Conte in conferenza stampa. "I sabotatori sono altrove, non sono un ostacolo a Draghi", ha aggiunto. Poi si rivolge al M5s: "Ci sono e ci sarò" e a Pd e Leu: "Avanti su alleanza per sviluppo sostenibile"