Prendono il via le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. L'ex presidente della Bce ha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo esecutivo conferitogli dal presidente Mattarella. Tensioni nel M5s. Non escluso il voto su Rousseau. Di Maio per un governo politico. Per Zingaretti “Draghi può portare l'Italia fuori dall'incertezza”. Poi gli alleati del precedente governo convengono su una comune disponibilità per una prospettiva politica unitaria. Nel centrodestra, Meloni offre l'astensione di FdI in cambio dell’unità. Salvini indica il voto come via maestra, ma non chiude. In Fi molti tentati dal sostegno a Draghi.

