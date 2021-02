7/13 ©LaPresse

Mario Draghi e il Recovry Fund – La risposta su come risolvere il problema del debito pubblico arriva proprio da Draghi, ad agosto, al meeting di Rimini: il debito deve essere usato per scopi produttivi, ad esempio investimenti in ricerca, in capitale umano, in infrastrutture. E sembra già un suggerimento su come potranno essere usati i soldi del Recovery Fund, che per i due terzi si trasformeranno in debito pubblico