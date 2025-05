Usa, Biden: "Il cancro tocca tutti noi, grazie per il sostegno"

Il parere dell'esperto

"L'età avanzata dell'ex presidente in qualche misura poteva escluderlo dai comuni programmi di screening che vengono effettuati per il tumore prostatico, che solitamente si collocano tra i 50 e i 70 anni. Ma questo vale per i cittadini comuni. Lo spiega all'Adnkronos Salute Bernardo Rocco, direttore dell'Unità complessa di Urologia e della scuola di specialità al Policlinico Gemelli di Roma e docente dell'università Cattolica di Roma, dopo le notizie sulla diagnosi di cancro aggressivo alla prostata per l'ex presidente Usa, Joe Biden, 82enne. Nel campo delle ipotesi, "una malattia di questo tipo, potenzialmente e con molti 'se' - continua Rocco - poteva essere identificata prima, nei check up fatti anche 15 mesi fa. Esistono però delle forme che partono in una maniera estremamente aggressiva e galoppante". Inoltre, aggiunge l'urologo "quasi sempre il tumore prostatico non è sintomatico e può capitare, seppure assai raramente, che venga dosato il Psa, che questo sia normale, e che poi di punto in bianco diventi di colpo aggressivo. Sono casi sporadici, non sono la consuetudine, ma esistono".