Francia, fuochi d'artificio vicino alla Torre Eiffel: 40 arresti

Quaranta persone sono state arrestate a Parigi per aver fatto esplodere fumogeni e fuochi d'artificio dalla spianata del Trocadéro, vicino alla Torre Eiffel. L’episodio, riferito dalla prefettura di polizia, è avvenuto nella serata di sabato e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L'intervento della polizia, indagine in corso



Secondo quanto riferito dalla prefettura di polizia, “sabato, intorno alle 20.50, gli agenti hanno rilevato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che un gruppo di persone stava facendo uso di fumogeni e fuochi d'artificio in Place de Varsovie e sulla spianata del Trocadéro" nel 16° arrondissement, a ovest di Parigi. Gli agenti "si sono recati immediatamente sul posto e hanno effettuato 40 arresti”. La prefettura ha confermato l’apertura di un’indagine.