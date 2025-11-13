Bataclan e attentati a Parigi, le commemorazioni in Francia. FOTO

Bataclan e attentati a Parigi, le commemorazioni in Francia a 10 anni dalla strage. FOTO
La sera del 13 novembre 2015 i terroristi colpivano lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro della capitale francese. Oltre 130 i morti, tra cui anche la ricercatrice veneziana Valeria Solesin. Oggi giornata dedicata al ricordo delle vittime e al cordoglio
- Sono passati 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro di Parigi. La Francia oggi commemora gli oltre 130 morti e 350 feriti di quella strage. Tra le vittime dei terroristi jihadisti, anche la ricercatrice veneziana, Valeria Solesin.
- Già da qualche giorno, Parigi è tappezzata da poster con la scritta '13 novembre 2015 - 13 novembre 2025. Paris se souvient'". Alle 11:30 omaggio a Manuel Dias, prima vittima dei jihadisti nell'attacco allo Stade de France (Saint-Denis).
- Previste anche commemorazioni nei bar, ristoranti e locali del centro: alle 12:30 a Le Petit-Cambodge e Le Carillon, alle 13 alla Bonne Bière, alle 13:30 al Comptoir Voltaire, alle 13:50 a La Belle Equipe.
- La cerimonia al Bataclan, la sala concerti dove vennero uccise 90 persone, tra cui anche l'italiana Valeria Solesin, è prevista per le 14:30.
- "I terroristi hanno voluto attaccare la cultura di Parigi, fatta di gioia, di festa, di condivisione - ha detto la sindaca Anne Hidalgo questa mattina alla radio RTL - hanno voluto farci smarrire tutto questo, noi l'abbiamo ricostruito". Il capo dello stato, Emmanuel Macron, oggi visita ognuno dei luoghi degli attentati, e inaugurerà il Giardino del 13 novembre 2015, accanto all'Hotel de Ville. In foto, la vetrina del locale Carillon, colpita da uno sparo, all'indomani degli attacchi, nel 2015.
- "La minaccia terrorista è ancora molto elevata'', ha detto il ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez, parlando a BFMTV nel decennale degli attentati. E ha precisato che ''sei attentati sono stati sventati'' quest'anno in Francia. In foto, un agente in azione nei pressi del ristorante 'Le Petit Cambodge', il 13 novembre 2015.