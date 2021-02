Dalle dimissioni all’addio a un governo Ter: la parabola di Conte

7/19 ©Ansa

Montecitorio dà a Conte la fiducia con 321 sì, ottenendo la maggioranza assoluta, fissata a 315, e superandola per 6 voti. Il “soccorso” arriva dagli ex M5s del gruppo Misto non iscritti ad alcuna componente: sono 8 gli ex pentastellati che votano a favore. In aiuto del governo c'è anche il sì della deputata di Forza Italia Renata Polverini, che annuncia l'addio al partito, e il voto favorevole della renziana Rostan. I no sono 259

