È in arrivo il nuovo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che prenderà in esame i dati relativi alla settimana dal 25 al 31 gennaio e definirà i possibili cambiamenti al colore delle Regioni. Intanto, c'è incertezza sul divieto di spostamento tra le Regioni gialle, che dovrebbe scadere il 15 febbraio, e potrebbe non essere prorogato in assenza di un governo che non ha ancora assunto le piene funzioni



