Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka commenta il finale

Il futuro di “Sabrina” non è ancora deciso. La protagonista ripone le proprie speranze in “Riverdale”

Lei e i suoi alleati si sono ritrovati a fronteggiare l’Oscurità Sinistra. Si tratta di una forza che minaccia di distruggere qualsiasi essere, sia mortale che immortale. Un presagio di morte tanto per i suoi amici umani che per la sua congrega. Tutto ciò porta a una stagione ricca di colpi di scena, con un finale sorprendente.

La giovane strega, non riuscendo a catturare il Vuoto sfruttando il Vaso di Pandora, si rende ben presto conto che l’unico modo per riuscire a proteggere i suoi cari è rappresentato dall’estremo sacrificio. Deve accettare la propria morte e salvare tutti gli altri. Una fine tragica, in merito alla quale l’attrice si è così espressa: “Mi ha davvero sorpreso. Credo d’aver reagito come reagiranno tutti nel vedere la scena. Sabrina non può morire. Lei è Sabrina. Ho poi visto che c’erano altre pagine nella sceneggiatura. Ecco la spiegazione. Un finale che mi ha colpita molto a livello emotivo. Non è semplice da mandare giù. Ha un grande impatto e significato, con differenti letture.

** Da questo punto in poi si entra in zona Spoiler Alert **

Il futuro di Sabrina

La cancellazione della serie TV è definitiva, almeno per quanto riguarda Netflix. I fan però non intendono perdere le speranze. Così come si sogna un futuro per il cast di “Daredevil”, si spera che un giorno i protagonisti dello show possano ritrovarsi per nuove avventure terrificanti.

Una speranza che coltiva anche la stessa Kiernan Shipka: “Questo personaggio non appartiene soltanto a me. – ha dichiarato a ‘ET Canada’ - È dei fan e se il pubblico vorrà guardare questo finale come ‘definitivo’, penserà Sabrina sia andata nell’aldilà con il suo amore Nick. Lasciatemi dire, però, che la ritengo ormai alquanto esperta. É in grado di ritrovare la strada per Greendale. Penso di amarla così tanto da voler pensare che ciò possa accadere”.

La grande speranza è rappresentata dal successo di “Riverdale”, serie della quale “Sabrina” è uno spin-off. Alcuni personaggi potrebbero approdare lì, proponendo al pubblico un crossover. Nulla esclude inoltre la possibilità di un film: “Continuo a sperare lei compaia in un episodio di ‘Riverdale’, esclamando ‘Oh cielo, sono finita nella contea sbagliata!’ per poi restare intrappolata lì per un po’. Mi piacerebbe tantissimo anche un film. Ho sentito i fan chiedere a gran voce svariate cose e sono con loro”.