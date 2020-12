Riverdale, il trailer della quinta stagione

La quinta stagione di Riverdale arriverà su The CW il 20 gennaio 2021

Grande attesa per la quinta stagione di “Riverdale”, che farà il proprio esordio il 20 gennaio 2021. I fan sanno bene come l’avvio del prossimo ciclo farà da ponte con la quarta stagione, conclusa anticipatamente a causa dell’emergenza legata al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Spazio dunque alla conclusione di alcune storyline, così come ai tanti attesi diploma e ballo di fine anno. Dopo averli seguiti per quattro stagioni, non si poteva pensare di andare avanti semplicemente saltando un passaggio così importante, ha spiegato Roberto Aguirre Sacasa.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a dicembre Il ritorno si avvicina e così aumenta l’hype. Sono state diffuse anche delle foto in anteprima dei nuovi episodi. È possibile vedere Archie, Veronica e il resto del gruppo impegnati al ballo di fine anno. Questo sarà il primo episodio in onda, parte di un mini ciclo legato alla quarta stagione, al termine del quale vi sarà spazio per un salto temporale. Di fatto l’idea è quella di non mostrare il periodo universitario dei protagonisti, catapultando gli spettatori nella loro vita adulta. Tutti loro hanno preso strade differenti ma, per svariati motivi, si ritrovano a rimettere piede nella strana e misteriosa cittadina.

Riverdale 5, il trailer approfondimento Riverdale 5, i primi scatti dal set. Salto temporale di 7 anni È stato diffuso il primo trailer ufficiale della quinta stagione di “Riverdale”, che non ha fatto che aumentare le grandi attese del pubblico affezionato dello show. Vi sarà spazio per sentimenti, azioni, thriller e sangue, come al solito. Episodi che non deluderanno le aspettative. I protagonisti non vedono l’ora di concludere il liceo, cimentandosi nel tanto atteso ballo di fine anno. È la conclusione di un’era per loro e nessuno intende perdere questo momento. C’è però qualcosa lì fuori, qualcuno a dire il vero, che sta diffondendo dei video disturbanti dei protagonisti. Si vedono cose atroci in questi filmati e i soggetti ripresi indossano maschere che raffigurano gli attori e le attrici del cast principale, con un palese richiamo ai disegni del fumetto da cui la serie TV è tratta.

Riverdale 5, cosa sappiamo Molte voci si sono susseguite sulla quinta stagione di “Riverdale”. In particolare uno dei poster pubblicato ha fatto discutere i fan. Sacasa ha mostrato un’immagine nella quale si vede il braccio di un defunto spuntare dal terreno, nel bel mezzo del bosco immerso nella nebbia. Non è da escludere dunque che la serie possa abbracciare del tutto la componente fantastica, facendo tornare in vita un personaggio. I nomi sarebbero svariati ma in cima alla lista, stando ai post dei fan, ci sarebbe Jason Blossom. Questi è il fratello defunto di Cheryl, che ha di recente deciso di dirgli addio, dopo aver trascorso col suo cadavere un bel po’ di tempo.