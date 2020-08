Nella quinta stagione della serie assisteremo ad un salto nel futuro. Il creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha inoltre svelato su Instagram le prime immagini dello show

Sono cominciate le riprese della quinta stagione di “Riverdale”, che arriverà sugli schermi a partire dal 2021. La novità più importante riguarda il salto temporale di sette anni, che mostrerà i personaggi molto cambiati rispetto a come li avevamo lasciati.

“Riverdale 5” e il salto temporale approfondimento Riverdale, Bernadette Beck attacca: attori di colore poco considerati “È bello avere di nuovo una routine di lavoro, spero che questa cosa del Covid non ci tolga la gioia di girare” ha rivelato Lili Reinhart, che in Riverdale interpreta Betty Cooper, nel corso di un'ospitata al Tonight Show with Jimmy Fallon. “Per la quinta stagione faremo un salto nel futuro di 7 anni. Sono eccitata da questa novità, sarà bello recitare il ruolo di un'adulta e per la serie sarà quasi un nuovo inizio" ha spiegato l'attrice. Intanto spuntano alcuni spoiler riguardo proprio al futuro di Betty Cooper, che dopo 7 anni non sarà più fidanzata con Jughead, il quale avrà una nuova fidanzata di nome Jessica.

Grandi cambiamenti anche per quanto riguarda Veronica Lodge. Pare infatti che con il salto temporale la ritroveremo sposata, ma non con Archie Andrews. Il personaggio interpretato da Camila Medes, infatti, sarà la moglie di un certo Chad Gekko, un uomo poco raccomandabile che lavora a Wall Street. Intanto, per la gioia dei fan, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa ha svelato su Instagram le prime immagini della quinta stagione.

Come mostrano le immagini pubblicate dal creatore della serie, “Riverdale 5” inizierà con gli ultimi giorni dei personaggi come studenti al Riverdale High. Per i primi tre episodi non mancheranno il ballo di fine anno e la laurea, ma anche molti addii e separazioni visto che ci sarà chi partirà per il college. Questo finale è necessario visto che la quarta stagione si era interrotta bruscamente a causa dell'emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), lasciando così i fan senza finale.