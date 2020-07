Riverdale, Bernadette Beck attacca la serie

Un nuovo duro attacco per la serie TV “Riverdale”. Stavolta a scagliarsi contro il titolo della The CW è Bernadette Beck, interprete di Peaches ‘N Cream. Nel corso di un’intervista rilasciata a “Elle”, si è così espressa: “Hanno reso il mio un personaggio davvero non apprezzabile. Ciò vuol dire che è una persona non apprezzabile agli occhi della gente. Capisco ci siano sempre un protagonista e un antagonista, ma non ho mai avuto abbastanza storia a disposizione per un’evoluzione, per essere persino considerata una vera antagonista”.

Il discorso verte rapidamente sulla questione razziale, con Beck che propone dei chiari esempi: “Non sono la prima attrice di colore ad arrivare sul set, stare semplicemente in piedi a masticare una gomma, sembrando cattiva. Ho l’impressione d’essere lì soltanto per soddisfare una certa percentuale di diversità. Soltanto per riempire una lista di cose da dover rispettare”.