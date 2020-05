Riverdale 5, un salto temporale nella prossima stagione

I fan attendono con ansia la quinta stagione di “Riverdale”. Svariate le anticipazioni presenti sul web, tra le quali una ha attirato maggiormente l’attenzione degli appassionati del prodotto targato “The CW”. La prossima stagione sarà caratterizzata da un salto temporale.

Un elemento narrativo molto importante, considerando come possa mescolare particolarmente le carte relative alla trama. Allo stato attuale non è ancora stata rivelata l’entità del salto ma non mancano indiscrezioni in merito. Si vocifera infatti di un passaggio di alcuni anni (forse cinque), il che consentirà di adattare al meglio l’età dei personaggi a quella degli attori che li interpretano. Per quanto riguarda la trama, invece, si potrà procedere con un netto salto della separazione dovuta al college.

In merito si è espresso anche lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che ha spiegato come l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) abbia modificato i piani per questa stagione. Quella precedente è stata infatti interrotta prima del previsto, data l’impossibilità di continuare i lavori a causa del Covid-19. Per questo motivo nella quinta serie il salto temporale non si verificherà subito. Occorre infatti prima chiudere il cerchio aperto nella stagione precedente. Il pubblico potrà dunque apprezzare tre episodi relativi all’ultima serie, per poi dare il via all’atteso salto.

Riverdale 5, cosa sappiamo

Se è vero che la quinta stagione promette faville, c’è grande hype anche per gli episodi 20, 21 e 22 della quarta: “Sono molto emozionanti. – ha dichiarato Sacasa – C’è ancora molto dei nostri personaggi da portare in scena. Per questo motivo inizieremo con questi tre episodi. Non possiamo privarli del loro diploma, dopo averli accompagnati durante gli anni del liceo. Riprenderemo esattamente da dove ci siamo lasciati”.

Questo residuo della quarta stagione vedrà anche il ritorno in scena di Marisol Nichols e Skeet Ulrich, che in seguito diranno addio a “Riverdale”. Sacasa ha però voluto specificare, parlando a “TVLine”, che né Hermione né FP moriranno. Spazio inoltre al particolare triangolo tra Betty, Jughead e Archie, che in realtà coinvolge anche Veronica: “Ci saranno grandi conseguenze alle azioni di Betty e Archie”. Vedremo tutto nel corso del ballo di fine anno, proprio in perfetto stile teen drama.

Considerando come la quarta stagione non risulta ancora completa, è bene fare un recap della trama dell’ultima serie andata in onda. Ovviamente spoiler alert. La quarta stagione di “Riverdale” ha avuto inizio con il funerale del padre di Archie, interpretato dal compianto Luke Perry. Questi ha provato a rendere omaggio all’amato Fred Andrews, aiutando i ragazzi del Community Center. Ad affiancarlo ci sono stati Reggie e Munroe.

Tutto cambia però quando in città giunge Frank, fratello di Fred. Si porta dietro tutti i suoi problemi e sembra preoccupare non poco la madre di Archie. Betty intanto è riuscita a salvare la madre e la sorella dalla setta della Fattoria e ha ben chiaro in testa quale sarà il proprio futuro.

Si è infatti unita al programma di addestramento dell’FBI, così come suo fratello. Veronica è invece in aperta lotta col padre Hiram e la sorellastra Hermosa. Il tutto a causa della fabbrica di liquore di acero. Jughead parla con FP e decide di iscriversi alla Stonewall Prep. Scopre però un segreto su suo nonno, autore di una serie di gialli dal titolo “The Baxter Brothers”.

È ora tempo di dirsi addio, dopo il diploma, con saluti emozionanti tra amici e coppie. La maggior parte di loro andrà al college e alcuni altrove. Li si ritroverà però adulti, dopo il salto temporale, nuovamente a Riverdale, con relazioni ben più complesse.