Riverdale, Vanessa Morgan è incinta: addio a Toni Topaz?

Tante le dimostrazioni d’affetto da parte dei membri del cast di “ Riverdale ”, con i fan che però iniziano a porsi alcune domande. Le riprese della nuova stagione dovrebbero ripartire ad agosto e c’è chi pensa a qualche cambiamento di storyline per il personaggio di Toni Topaz , entrato a far parte dei regular nel corso della terza serie.

Vanessa Morgan è incinta, il messaggio sui social

Ecco quanto scritto da Morgan sul proprio profilo Instagram, annunciando la gravidanza: “Discutevo del fatto di poter tenere questa parte della mia vita segreta, ma sapevo che la gente avrebbe iniziato a vedere foto della mia pancia eventualmente. Volevo quindi che lo sapeste prima da me. Voglio tenere tutto questo privato ma, al tempo stesso, essere la prima a diffondere l’annuncio. Sono entusiasta di poter accogliere al mondo il mio maschietto a gennaio. Di colpo è come se tutto ciò che credevo contasse in questo mondo, fosse cambiato del tutto. È come se dio sapesse che avevo bisogno di te, mio angelo”.